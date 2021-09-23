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Милевский завершил карьеру футболиста

Четверг, 23 сентября 2021, 13:49
Милевский завершил карьеру футболиста
Артем Милевский (Скриншот с видео)

36-летний украинский футболист Артем Милевский объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Источник: заявление Милевского на его youtube-канале, "Суспильне"

Прямая речь: "Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого. Были у меня варианты, были предложения. Но, наверное, я сказал себе – хватит..."

Детали: Этими словами начал свою речь футболист. Затем прямо на футбольном поле "Динамо" Милевский сел за стол и якобы написал письмо себе молодому. В нем он призвал следующие поколения избегать его ошибок во время футбольной карьеры.

Прямая речь: "Артем, пишу тебе из 2021 года. Впереди тебя ждет большая, яркая, но сложная карьера. Ты забьешь в ворота "Барселоны" и "Реала". Тебя будут хотеть купить топ-клубы Европы. На чемпионате мира ты не зассышь и пробьешь паненкой.

В Киеве тебя будут очень любить, болельщики – боготворить. И руководство хорошо платить, но не отпускать. А еще тебя будут любить киевские девушки. Но я немного о другом..."

Больше деталей: В то же время футболист не сказал, чем будет заниматься дальше.

Последним клубом Артема Милевского был ужгородский "Минай", в составе которого он играл с января по июнь 2021 года. До того на протяжении 8 лет он играл в чемпионатах Хорватии, Беларуси, Венгрии и России.

Самая продолжительная карьера футболиста была в клубе "Динамо Киев", где он отыграл 10 лет.

Последний гол в профессиональной карьере Милевский забил в составе "Динамо Брест" в ноябре 2020 года.

Справка: 36-летний нападающий Артём Милевский за карьеру сыграл более 50 матчей за сборную Украины.

Всего играл за 11 клубов в карьере, забил 127 голов.

Дважды был признан лучшим игроком Украины - в 2008 и 2009 годах.

4-кратный чемпион Украины с "Динамо Киев", 3-кратный обладатель Кубка и Суперкубка Украины (тоже с "Динамо"). Также становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка в составе "Динамо Брест".

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Темы: футболспорт
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