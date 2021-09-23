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Угорського депутата від влади не пустили в Україну з "гуманітаркою" для Закарпаття

Четвер, 23 вересня 2021, 14:00
Угорський депутат Лорінц Ночо

В середу 22 вересня депутат парламенту Угорщини Лорінц Ночо не зміг в’їхати до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Infopost.

Лорінц Ночо є депутатом угорської Національної асамблеї від правлячого блоку Фідес-Християнсько-демократична народна партія і є речником ХДНП. Також він є членом комітету угорського парламенту з закордонних справ та членом делегації Угорщини в Раді Європи. У Раді Європи Лорінц Ночо неодноразово критикував український закон про освіту, через який загострилися відносини між Україною та Угорщиною. 

На своїй сторінці у Facebook вдень 22 вересня Ночо заявив, що його не впустили до України та повідомили про заборону в’їзду на 3 роки. За його словами, він віз гуманітарну допомогу на Закарпаття й планував відвідати кілька населених пунктів цього регіону, напевно, з компактним проживанням угорської меншини. Депутат висловив жаль з приводу неможливості в’їхати в Україну і ствержує, що гуманітарна допомога все одно була доставлена.  

У коментарі угорському державному медіа Лорінц Ночо зазначив, що не знає причину заборони, але припустив, що це може бути за його виступи в Страсбурзі, або за звернення до угорців під час останніх місцевих виборів в Україні минулого року.

В редакції Infopost з власних джерел з’ясували, що Лорінц Ночо справді намагався в’їхати до України вранці 22 вересня через КПП "Вилок – Тісабеч" за дипломатичним паспортом, але отримав відмову та документи з роз’ясненням. У них не вказується конкретна причина відмови у в’їзді, але інформується, що заборона діє 3 роки.

"За інформацією джерел Infopost, рішення щодо заборони в’їзду Лорінцу Ночо було ухвалено минулоріч, відразу після місцевих виборів в Україні. І підставою для цього рішення є втручання у внутрішні справи України, а саме агітація на місцевих виборах за одну з політичних сил (KMKSZ – Товариство угорської культури Закарпаття, лідер Василь Брензович), що заборонено 57 статтею Виборчого Кодексу України", - пише видання.

У публікації зазначають, що Ночо не часто приїздив до України і восени 2020 року, коли проходила виборча кампанія в Україні, не їздив на Закарпаття. 

У той же час, 22 жовтня 2020 року, за три дні до виборів 25 жовтня, він оприлюднив на своїй сторінці відео, в якому розмірковує над важливістю участі у виборах. В кінці нього є заклик "Hajrá Kárpátalja, hajrá KMKSZ!", що означає "Вперед Закарпаття! Вперед КМКС!".

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах за КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), всупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі. Про заборону в’їзду першого стало публічно відомо після того, як він спробував перетнути кордон в листопаді. 

Теми: УгорщинакордонгуманітаркаЗакарпаття


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