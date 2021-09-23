Венгерского депутата от власти не пустили в Украину с "гуманитаркой" для Закарпатья

В среду 22 сентября депутат парламента Венгрии Лоринц Ночо не смог въехать в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Infopost.

Лоринц Ночо является депутатом венгерской Национальной ассамблеи от правящего блока Фидес - Христианско-демократическая народная партия и представителем ХДНП. Также он - член комитета венгерского парламента по иностранным делам и член делегации Венгрии в Совете Европы. В Совете Европы Ночо неоднократно критиковал украинский закон об образовании, из-за которого обострились отношения между Украиной и Венгрией.

На своей странице в Facebook днем ​​22 сентября Ночо заявил, что его не впустили в Украину и сообщили о запрете въезда на три года. По его словам, он вез гуманитарную помощь на Закарпатье и планировал посетить несколько населенных пунктов этого региона, вероятно, с компактным проживанием венгерского меньшинства. Депутат выразил сожаление по поводу невозможности въехать в Украину и утверждает, что гуманитарная помощь все равно была доставлена.

В комментарии венгерским государственным медиа Лоринц Ночо отметил, что не знает причину запрета, но предположил, что это может быть из-за его выступления в Страсбурге, или обращения к венграм во время последних местных выборов в Украине в прошлом году.

В редакции Infopost из собственных источников выяснили, что Лоринц Ночо действительно пытался въехать в Украину утром 22 сентября через КПП "Вилок - Тисабеч" по дипломатическому паспорту, но получил отказ и документы с разъяснением. В них не указывается конкретная причина отказа во въезде, но информируется, что запрет действует три года.

"По информации источников Infopost, решение о запрете въезда Лоринца Ночо было принято в прошлом году, сразу после местных выборов в Украине. И основанием для этого решения стало вмешательство во внутренние дела Украины, а именно агитация на местных выборах за одну из политических сил (KMKSZ - Общество венгерской культуры Закарпатья, лидер Василий Брензович), что запрещено статьей 57 Избирательного кодекса Украины", - пишет издание.

В публикации отмечают, что Ночо не часто приезжал в Украину и осенью 2020 года, когда проходила избирательная кампания в Украине, не ездил на Закарпатье.

В то же время 22 октября 2020 года, за три дня до выборов 25 октября, он обнародовал на своей странице видео, в котором размышляет над важностью участия в выборах. В конце его содержится призыв "Hajrá Kárpátalja, hajrá KMKSZ!", что означает "Вперед, Закарпатье! Вперед, КМКС!".

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах за КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), вопреки международным нормам, запрещающим вмешательство во внутреннюю политику других государств.