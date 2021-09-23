Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Свіжий рейтинг партій: сили Ляшка, Гройсмана і Мураєва стали прохідними

Четвер, 23 вересня 2021, 16:36
Свіжий рейтинг партій: сили Ляшка, Гройсмана і Мураєва стали прохідними

Згідно з останнім опитуванням, лідери рейтингу партій в Україні не змінилися, а от раніше непрохідні у Раду Радикальна партія Ляшка, партія "Українська стратегія Гройсмана" і "Опозиційний блок" Мураєва і Новинського дещо посилили свої позиції.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Якщо у червні партії "Опозиційний блок", Радикальна партія, "Українська стратегія Гройсмана" формально мали підтримку меншу за 5% тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, то зараз вони формально мають підтримку 5% і більше, тобто з таким результатом пройшли б до парламенту.

Відсотки голосів за ці партії виглядають так:

"Опозиційний блок" - 5,5% у вересні проти 4,2% на початку червня;

Радикальна партія - 5% проти 4,2%;

"Українська стратегія Гройсмана" - 5% проти 4,2%.

Водночас підтримка лідерів рейтингу лише незначно змінилася з літа:

"Слуга народу" - 20% у вересні проти 20,3% у червні;

"Європейська солідарність" - 17,4% проти 18,5%;

"ОПЗЖ" - 11,6% проти 11,9%;

"Батьківщина" - 10,8% проти 12%;

"Сила і честь" - 7,8% проти 7,2%.

У КМІС кажуть, що у випадку майже всіх партій зміни порівняно з червнем – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги всіх політичних сил не відрізняються від рейтингів станом на червень (при цьому, між квітнем і червнем також статистично значущих змін не було).

Єдиний виняток – партія "Голос", чия підтримка знизилася з 2,1% до 0,6%.

 

Опитування проводилося упродовж 10-15 вересня методом телефонних інтерв’ю. Опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаопитуваннявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: