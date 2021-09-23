Свіжий рейтинг партій: сили Ляшка, Гройсмана і Мураєва стали прохідними

Згідно з останнім опитуванням, лідери рейтингу партій в Україні не змінилися, а от раніше непрохідні у Раду Радикальна партія Ляшка, партія "Українська стратегія Гройсмана" і "Опозиційний блок" Мураєва і Новинського дещо посилили свої позиції.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Якщо у червні партії "Опозиційний блок", Радикальна партія, "Українська стратегія Гройсмана" формально мали підтримку меншу за 5% тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, то зараз вони формально мають підтримку 5% і більше, тобто з таким результатом пройшли б до парламенту.

Відсотки голосів за ці партії виглядають так:

"Опозиційний блок" - 5,5% у вересні проти 4,2% на початку червня;

Радикальна партія - 5% проти 4,2%;

"Українська стратегія Гройсмана" - 5% проти 4,2%.

Водночас підтримка лідерів рейтингу лише незначно змінилася з літа:

"Слуга народу" - 20% у вересні проти 20,3% у червні;

"Європейська солідарність" - 17,4% проти 18,5%;

"ОПЗЖ" - 11,6% проти 11,9%;

"Батьківщина" - 10,8% проти 12%;

"Сила і честь" - 7,8% проти 7,2%.

У КМІС кажуть, що у випадку майже всіх партій зміни порівняно з червнем – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги всіх політичних сил не відрізняються від рейтингів станом на червень (при цьому, між квітнем і червнем також статистично значущих змін не було).

Єдиний виняток – партія "Голос", чия підтримка знизилася з 2,1% до 0,6%.

Опитування проводилося упродовж 10-15 вересня методом телефонних інтерв’ю. Опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.