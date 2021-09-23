Свежий рейтинг партий: силы Ляшко, Гройсмана и Мураева стали проходными

Согласно последнему опросу, лидеры рейтинга партий в Украине не изменились, а вот ране непроходные в Раду Радикальная партия Ляшко, партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Оппозиционный блок" Мураева и Новинского несколько усилили свои позиции.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Если в июне "Оппозиционный блок", Радикальная партия и "Украинская стратегия Гройсмана" формально имели поддержку менее 5% тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, то сейчас они формально имеют поддержку 5% и более, то есть с таким результатом прошли бы в парламент.

Процент голосов за эти партии выглядят так:

"Оппозиционный блок" - 5,5% в сентябре против 4,2% в начале июня;

Радикальная партия - 5% против 4,2%;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 5% против 4,2%.

В то же время поддержка лидеров рейтинга лишь незначительно изменилась с лета:

"Слуга народа" - 20% в сентябре против 20,3% в июне;

"Европейская солидарность" - 17,4% против 18,5%;

"ОПЗЖ" - 11,6% против 11,9%;

"Батькивщина" - 10,8% против 12%;

"Сила и честь" - 7,8% против 7,2%.

В КМИС говорят, что в случае почти всех партий изменения по сравнению с июнем - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги всех политических сил не отличаются от рейтингов по состоянию на июнь (при этом между апрелем и июнем также статистически значимых изменений не было).

Единственное исключение - партия "Голос", чья поддержка снизилась с 2,1% до 0,6%.

Опрос проводился в течение 10-15 сентября методом телефонных интервью. Опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.