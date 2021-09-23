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Прем’єр Польщі скасував візит на саміт в Будапешті через конфлікт з Чехією щодо шахти

Четвер, 23 вересня 2021, 17:10

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував свою поїздку на демографічний саміт у Будапешті через конфлікт з Чехією з приводу шахти в Туруві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал wPolityce.

"Перш за все, я хотів би наголосити, що ми підтримуємо зміст демографічної декларації, яка буде підписана в Будапешті, і ми цінуємо ініціативу прем’єр-міністра Віктора Орбана", - сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"Однак насправді зараз, коли мова йде про відносини всередині ЄС, і, зокрема, про польсько-чеські відносини, найважливішою темою цих відносин є питання, пов’язані з Турувом. Тому, з точки зору польсько-чеських відносин, ми зосереджені насамперед на цій діяльності" - зазначив він, відповідаючи на питання про причини скасування візиту прем'єра на саміт.

"Я сподіваюся, що наші чеські партнери помітили, що такі дії, які були зроблені нещодавно, не є демонстрацією достатньої доброзичливості", - додав речник.

Однак він розповів, що сьогодні відбулася зустріч між заступником голови міністерства закордонних справ Шимоном Шинковським, і послом Чехії, на якій він мав представити пропозиції щодо вирішення спору щодо Турува.

Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не може виконувати це рішення. 

Чехія у червні подала заяву, в якій вимагала, щоб Варшава щоденно платила пеню у розмірі 5 мільйонів євро до бюджету ЄС за ігнорування рішення суду. Зі свого боку, Польща подала заяву про скасування рішення.

20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро за продовження видобутку на шахті всупереч судовому рішенню. 

Детальніше на цю тему - у статті Шахта розбрату: чим небезпечна суперечка між Польщею та Чехією.

Теми: ЧехіяПольщашахти


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