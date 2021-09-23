Премьер Польши отменил визит на саммит в Будапеште из-за конфликта с Чехией по шахте

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свою поездку на демографический саммит в Будапеште из-за конфликта с Чехией по поводу шахты в Туруве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал wPolityce.

"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы поддерживаем содержание демографической декларации, которая будет подписана в Будапеште, и мы ценим инициативу премьер-министра Виктора Орбана", - сказал представитель польского правительства Петр Мюллер.

"Однако на самом деле сейчас, когда речь идет об отношениях внутри ЕС и, в частности, о польско-чешских отношениях, то важнейшей темой этих отношений являются вопросы, связанные с Турувом. Поэтому, с точки зрения польско-чешских отношений, мы сосредоточены прежде всего на этой деятельности", - отметил он, отвечая на вопрос о причинах отмены визита премьера на саммит.

"Я надеюсь, что наши чешские партнеры заметили, что такие действия, которые были сделаны недавно, не являются демонстрацией достаточной доброжелательности", - добавил пресс-секретарь.

Однако он рассказал, что сегодня состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Шимоном Шинковским и послом Чехии, на которой он должен был представить предложения по решению спора о Туруве.

Суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) до окончательного решения. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не может выполнять это решение.

Чехия в июне подала заявление, в котором требовала, чтобы Варшава ежедневно платила пеню в размере 5 млн евро в бюджет ЕС за игнорирование решения суда. Со своей стороны, Польша подала заявление об отмене решения.

20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша обязана платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 тыс. евро за продолжение добычи на шахте вопреки судебному решению.

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