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У Румунії з наступного тижня почнуть щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19

Четвер, 23 вересня 2021, 17:27

Влада Румунії заявила в середу, що з 28 вересня почнуть вводити додаткові дози вакцини проти COVID-19 на тлі зростання нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Влада охорони здоров'я одноголосно прийняла рішення про введення третьої бустерної дози, починаючи з 28 вересня, для всіх людей, у яких минуло понад шість місяців після другої дози щеплення будь-якою з мРНК-вакцин", - повідомив Національний координаційний комітет з вакцинації проти COVID-19.

У середу ввечері влада оголосила, що 130 людей померло того дня після зараження вірусом, що збільшило кількість загиблих до 35 851 з початку пандемії.

Найбільший рівень зараження наразі спостерігається серед дорослих у віці від 30 до 60 років.

Наразі щеплено близько 5,27 мільйона румунів - лише 27,17% від усього населення.

Румунія також почала вводити нові обмежувальні заходи. В одному з найбільших міст країни, Тімішоарі, місцева влада знову запровадила нічну комендантську годину у вихідні, а магазини закриваються о18:00. Менші міста вже запровадили ще більш жорсткі заходи.

У столиці Бухаресті муніципальний комітет з надзвичайних ситуацій зустрінеться протягом наступних кількох днів, щоб прийняти рішення про нові обмеження, якщо рівень зараження продовжуватиме зростати. За останні три тижні в Бухаресті він потроївся.

Учні майже 3000 класів зараз змушені відвідувати онлайн -уроки, лише через десять днів після початку нового навчального року. За даними міністерства освіти, 3362 учні, включаючи дошкільнят, інфіковані COVID-19.

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що вакцинація від коронавірусу мала би стати обов’язковою для деяких професій з огляду на початок чергової хвилі епідемії.

Теми: РумуніяCovid-2019коронавірус


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