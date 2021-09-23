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В Румынии со следующей недели начнут прививки третьей дозой вакцины от COVID-19

Четверг, 23 сентября 2021, 17:27

Власти Румынии заявили в среду, что с 28 сентября начнут вводить дополнительные дозы вакцины против COVID-19 на фоне роста новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Власти единогласно приняли решение о введении третьей бустерной дозы, начиная с 28 сентября, для всех людей, у которых прошло более шести месяцев после второй дозы прививки, любой из мРНК-вакцин", - сообщил Национальный координационный комитет по вакцинации против COVID-19.

В среду вечером власти объявили, что 130 человек умерло в тот день после заражения вирусом, что увеличило количество погибших до 35 851 с начала пандемии.

Наибольший уровень заражения сейчас наблюдается среди взрослых в возрасте от 30 до 60 лет.

Сейчас привито около 5,27 миллиона румын - только 27,17% от всего населения.

Румыния также начала вводить новые ограничительные меры. В одном из крупнейших городов страны, Тимишоаре, местные власти снова ввели ночной комендантский час в выходные, а магазины закрываются в 18:00. Меньшие города уже ввели еще более жесткие меры.

В столице Бухаресте муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям встретится течение следующих нескольких дней, чтобы принять решение о новых ограничениях, если уровень заражения будет продолжать расти. За последние три недели в Бухаресте он утроился.

Ученики почти 3000 классов сейчас вынуждены посещать онлайн-уроки спустя десять дней после начала нового учебного года. По данным министерства образования, 3362 ученики, включая дошкольников, инфицированы COVID-19.

Как сообщалось, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вакцинация от коронавируса должна была стать обязательной для некоторых профессий, учитывая начало очередной волны эпидемии.

Темы: РумынияCovid-2019коронавирус


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