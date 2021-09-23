В Румынии со следующей недели начнут прививки третьей дозой вакцины от COVID-19
Власти Румынии заявили в среду, что с 28 сентября начнут вводить дополнительные дозы вакцины против COVID-19 на фоне роста новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.
"Власти единогласно приняли решение о введении третьей бустерной дозы, начиная с 28 сентября, для всех людей, у которых прошло более шести месяцев после второй дозы прививки, любой из мРНК-вакцин", - сообщил Национальный координационный комитет по вакцинации против COVID-19.
В среду вечером власти объявили, что 130 человек умерло в тот день после заражения вирусом, что увеличило количество погибших до 35 851 с начала пандемии.
Наибольший уровень заражения сейчас наблюдается среди взрослых в возрасте от 30 до 60 лет.
Сейчас привито около 5,27 миллиона румын - только 27,17% от всего населения.
Румыния также начала вводить новые ограничительные меры. В одном из крупнейших городов страны, Тимишоаре, местные власти снова ввели ночной комендантский час в выходные, а магазины закрываются в 18:00. Меньшие города уже ввели еще более жесткие меры.
В столице Бухаресте муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям встретится течение следующих нескольких дней, чтобы принять решение о новых ограничениях, если уровень заражения будет продолжать расти. За последние три недели в Бухаресте он утроился.
Ученики почти 3000 классов сейчас вынуждены посещать онлайн-уроки спустя десять дней после начала нового учебного года. По данным министерства образования, 3362 ученики, включая дошкольников, инфицированы COVID-19.
Как сообщалось, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вакцинация от коронавируса должна была стать обязательной для некоторых профессий, учитывая начало очередной волны эпидемии.