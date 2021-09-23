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"Слуга народу" проігнорувала позачергове засідання Ради: жоден законопроєкт не пройшов

Четвер, 23 вересня 2021, 18:15

На позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати не підтримали жоден законопроєкт із порядку денного.

Джерело: пресцентр парламенту

Деталі: На позачерговому засіданні зареєструвався 161 народний депутат.

На засіданні розглядались законопроєкти, які стосувалися скасування реєстраторів розрахункових операцій для ФОПів.

Вони розглядалися за повною процедурою і не набрали достатньої кількості голосів.

Народні депутати у виступах звернули увагу на відсутність на позачерговому засіданні депутатської фракцій "Слуга народу" та звинуватили її у саботажі.

Заступниця спікера Верховної Ради Олена Кондратюк поставила на рейтингове голосування пропозицію кількох фракцій щодо перевірки кількості народних депутатів у сесійній залі.

За результатами рейтингового голосування у сесійній залі зареєструвалося 86 народних депутатів.

Кондратюк закрила позачергове засідання.

Що передувало: 21 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами у кулуарах парламенту повідомив, що голова ВР Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 23 вересня.

Арахамія спрогнозував, що рішень на цьому засіданні ухвалено не буде: "Ми цього робити не будемо... Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити?".

Знати більше: Податки для ФОПів, мікрокредити, зарплати і пенсії: що змінюється з 1 січня 2021 року

Українська правда
Теми: Верховна РадаСлуга народуфоп


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