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"Слуга народа" проигнорировала внеочередное заседание Рады: ни один законопроект не принят

Четверг, 23 сентября 2021, 18:15

На внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты не поддержали ни один законопроект из повестки дня.

Источник: пресс-центр парламента

Детали: На внеочередном заседании зарегистрировался 161 народный депутат.

На заседании рассматривались законопроекты, касающиеся отмены регистраторов расчетных операций для ФЛП.

Они рассматривались по полной процедуре и не набрали достаточного количества голосов.

Народные депутаты в выступлениях обратили внимание на отсутствие на внеочередном заседании депутатской фракции "Слуга народа" и обвинили ее в саботаже.

Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк поставила на рейтинговое голосование предложение нескольких фракций по проверке количества народных депутатов в сессионном зале.

По результатам рейтингового голосования в сессионном зале зарегистрировалось 86 народных депутатов.

Кондратюк закрыла внеочередное заседание.

Что предшествовало: 21 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами в кулуарах парламента сообщил, чтоспикер ВР Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 23 сентября.

Арахамия спрогнозировал, что решений на этом заседании принято не будет: "Мы этого делать не будем ... Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?".

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Украинская правда
Темы: Верховная РадаСлуга народафоп


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