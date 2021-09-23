У РФ образилися на ПАРЄ за "дискримінацію" їхньої делегації через "Спутник"

Російська делегація ймовірно буде брати участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи дистанційно - через образу за невизнання їхнього щеплення російською вакциною від коронавірусу "Спутник V", у зв'язку з чим їхнє пересування у Страсбурзі буде обмежено.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське інформагентство ТАСС.

Сенатор Владімір Круглий заявив, що російській делегації не дозволять вільно пересуватися у Страсбурзі - через те, що депутати не щеплені жодною з вакцин, затверджених європейським регулятором. За його словами, делегації дозволили пересуватися тільки між готелем та будівлею Ради Європи.

Перший заступник представника комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сєргєй Кисляк, який очолює сенатську частину делегації РФ, повідомив, що вони чекають фінальну позицію французької сторони щодо умов їхньої участі.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що таке обмеження для російських депутатів несправедливе, і Росії в такому разі краще взагалі не брати участі у сесії ПАРЄ.

"Дискримінація щодо наших парламентарів неприйнятна. У зв’язку з цим було б доречно не брати участі у засіданні ПАРЄ", - заявив Володін.

Він припустив, що таке рішення прийняли "з конкретною метою - лобіювати продукт великих фармкомпаній, американських та європейських", та назвав його "спробою політизації процесу визнання вакцин".

За даними джерел інформагентства у парламенті РФ, у зв’язку з такою вимогою всі члени делегації планують брати участь у сесії дистанційно.

Наступна сесія ПАРЄ буде відбуватися у Страсбурзі 27-30 вересня у гібридному форматі - фізично будуть присутніми частина парламентарів.

Перед цим зі схожою проблемою зіткнувся щеплений "Спутніком" глава МЗС Угорщини Петер Сійярто - для особистої присутності на в осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН вимагали щеплення вакцинами, визнаними ВООЗ або у США.