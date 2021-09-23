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В РФ обиделись на ПАСЕ за "дискриминацию" их делегации в Страсбурге из-за "Спутника"

Четверг, 23 сентября 2021, 19:51

Российская делегация вероятно будет участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы дистанционно - протестуя против непризнания их прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в связи с чем их передвижения в Страсбурге ограничили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

Сенатор Владимир Круглый заявил, что российской делегации не позволят свободно передвигаться в Страсбурге - из-за того, что депутаты не привиты ни одной из вакцин, утвержденных европейским регулятором. По его словам, делегации позволили передвигаться только между отелем и зданием Совета Европы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, возглавляющий сенатскую часть делегации РФ, сообщил, что они ждут финальную позицию французской стороны об условиях их участия.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что такое ограничение для российских депутатов несправедливое, и России в таком случае лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.

"Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ", - заявил Володин.

Он предположил, что такое решение принято "с конкретной целью - пролоббировать продукт больших фармкомпаний, американских и европейских", и назвал его "попыткой политизации процесса признания вакцин".

По данным источников информагентства в парламенте РФ, в связи с таким требованием все члены делегации планируют участвовать в сессии дистанционно.

Следующая сессия ПАСЕ будет проходить в Страсбурге 27-30 сентября в гибридном формате - физически будут присутствовать часть парламентариев.

Перед этим с похожей проблемой столкнулся привитый "Спутником" глава МИД Венгрии Петер Сийярто - для личного присутствия на осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН требовали прививки вакцинами, признанными ВОЗ или в США.

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Темы: ПАСЕРосcиявакцинациякоронавирус
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