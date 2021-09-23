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Продаж 1200 тонн вилученої кукурудзи: ДБР викрила свого працівника

Четвер, 23 вересня 2021, 20:22
Продаж 1200 тонн вилученої кукурудзи: ДБР викрила свого працівника

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному зі своїх співробітників, який у минулому на іншій посаді допустив продаж 1200 тонн вилученої під час обшуків кукурудзи.

Джерело: ДБР

Деталі: До служби у ДБР чоловік обіймав посаду слідчого одного із відділів ДФС у Миколаївській області.

На попередньому місці служби під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий допустив незаконний продаж вилученої під час обшуків кукурудзи вагою понад 1,2 тис. тонн.

Держбюджет отримав збитків на 4,7 млн гривень.

Його підозрюють у службовій недбалості, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Українська правда
Теми: ДБРекономіка
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