Продаж 1200 тонн вилученої кукурудзи: ДБР викрила свого працівника
Четвер, 23 вересня 2021, 20:22
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному зі своїх співробітників, який у минулому на іншій посаді допустив продаж 1200 тонн вилученої під час обшуків кукурудзи.
Джерело: ДБР
Деталі: До служби у ДБР чоловік обіймав посаду слідчого одного із відділів ДФС у Миколаївській області.
На попередньому місці служби під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий допустив незаконний продаж вилученої під час обшуків кукурудзи вагою понад 1,2 тис. тонн.
Держбюджет отримав збитків на 4,7 млн гривень.
Його підозрюють у службовій недбалості, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.
Українська правда