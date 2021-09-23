Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Продажа 1200 тонн изъятой кукурузы: ГБР разоблачила своего работника

Четверг, 23 сентября 2021, 20:22

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из своих сотрудников, который в прошлом на другой должности допустил продажу 1200 тонн изъятой во время обысков кукурузы.

Источник: ГБР        

Детали: В службу в ГБР человек занимал должность следователя одного из отделов ДФС в Николаевской области.

На предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятого во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн.

Госбюджет получил убытков на 4,7 млн гривен.

Его подозревают в служебной халатности, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Украинская правда
Темы: ГБРэкономика


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона

Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"

На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"

В Bellingcat уверены, что ФСБ не знала об операции по "вагнеровцам"

фотоЗа неуплату свыше 100 миллионов налогов будут судить народного депутата

В Украине решили, какой фильм номинировать на "Оскар"

Все новости...
ГБР
Какие манипуляции используют правоохранители, чтобы не расследовать уголовные дела
Глава ГБР говорит, что Зеленский ему еще ни разу не звонил
"Десант Чауса в Киев": ГБР допрашивает сотрудников Службы безопасности и НАБУ
Последние новости
21:50
В Грузии прогнозируют пятую волну коронавируса в конце ноября
21:33
Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона
21:19
Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"
20:52
Официальный курс на 27 сентября: гривня ослабла
20:37
фотоОрганизация теракта и убийств майдановцев: экс-командиру "Беркута" объявили подозрение
20:14
"Доступные кредиты 5-7-9%": Шмыгаль поручил усилить инвестсоставляющую программы
19:56
В НАТО призвали Косово и Сербию к немедленной деэскалации
19:40
Китай в пять раз нарастил инвестиции в Украину за пять лет
19:27
На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"
18:59
Хранение номерных знаков для авто стало платным: сколько будет стоить
Все новости...