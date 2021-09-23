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В ЄС виступили проти проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки

Четвер, 23 вересня 2021, 21:43

Європейська комісія стурбована планом ФІФА проводити чемпіонат світу з футболу раз на два роки.

Про це заявив єврокомісар з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я повністю поділяю сумніви національних європейських футбольних федерацій в можливості проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки. Європа є світовим епіцентром футболу, і ми зобов'язані зберегти модель, яка поважає інтереси вболівальників, добробут гравців і загальну логіку глобального спортивного календаря, а не тільки комерційні інтереси", - сказав Схінас.

Втручання Комісії пов'язано з тим, що ФІФА проводить техніко-економічне обґрунтування для оцінки впливу перенесення чемпіонату світу на дворічний графік замість того, щоб проводити його кожні чотири роки.

План ФІФА, спочатку запропонований Саудівською Аравією і активно підтриманий колишнім менеджером лондонського "Арсеналу" Арсеном Венгером, користується підтримкою національних федерацій в Африці і Азії. Але, згідно з опитуванням, проведеним ФІФА минулого тижня, футбольні фанати як і раніше підтримують чотирирічний цикл і впливові континентальні конфедерації теж не беруть участі в цьому процесі.

Заява Схінаса також має бути підтримано європейськими законодавцями, які в даний час обговорюють підготовлений за власною ініціативою звіт про спортивну політику ЄС.

Згідно з однією поправкою до звіту парламенту, внесеною законодавцями з усіх політичних груп парламенту, комітет з культури проголосує в кінці жовтня, щоб закликати спортивні організації "поважати встановлену частоту проведення міжнародних спортивних турнірів, особливо чемпіонатів Європи та світу".

Теми: ЄСфутболспорт


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