В ЕС выступили против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года

Европейская комиссия обеспокоена планом ФИФА проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.

Об этом заявил еврокомиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я полностью разделяю сомнения национальных европейских футбольных федераций в возможности проведения чемпионата мира по футболу раз в два года. Европа является мировым эпицентром футбола, и мы обязаны сохранить модель, которая уважает интересы болельщиков, благополучие игроков и общую логику глобального спортивного календаря, а не только коммерческие интересы", - сказал Схинас.

Вмешательство Комиссии связано с тем, что ФИФА проводит технико-экономическое обоснование для оценки воздействия переноса чемпионата мира на двухлетний график вместо того, чтобы проводить его каждые четыре года.

План ФИФА, первоначально предложенный Саудовской Аравией и активно поддержанный бывшим менеджером лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером, пользуется поддержкой национальных федераций в Африке и Азии. Но, согласно опросу, проведенному ФИФА на прошлой неделе, футбольные фанаты по-прежнему поддерживают четырехлетний цикл и влиятельные континентальные конфедерации тоже не участвуют в этом процессе.

Заявление Схинаса также должно быть поддержано европейскими законодателями, которые в настоящее время обсуждают подготовленный по собственной инициативе отчет о спортивной политике ЕС.

Согласно одной поправке к отчету парламента, внесенной законодателями из всех политических групп парламента, комитет по культуре проголосует в конце октября, чтобы призвать спортивные организации "уважать установленную частоту проведения международных спортивных турниров, особенно чемпионатов Европы и мира".