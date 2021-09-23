Катування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднив звіт України, в якому зафіксували збільшення порушень "тиші" на Донбасі, в порівнянні з попереднім періодом, а також зросла кількість жертв серед мирного населення на 51%.

Джерело: звіт ООН з 1 лютого по 31 липня

Дослівно: "Протягом розглянутого періоду кількість порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту значно збільшилася в порівнянні з попереднім півріччям, що призвело до зростання числа жертв серед цивільного населення і випадків пошкодження цивільних об'єктів.

УВКПЛ зафіксувало 62 жертви серед цивільного населення, що мали місце в звітному періоді: 15 загиблих (11 чоловіків, троє хлопчиків і одна дівчинка) і 47 поранених (30 чоловіків, 13 жінок, три хлопчики і одна дівчинка), що на 51 відсоток більше в порівнянні з попереднім півріччям ".

Деталі: Також повідомляється, що УВКПЛ стурбоване конституційною кризою, викликаною відстороненням від посади, звільненням і кримінальним переслідуванням двох суддів Конституційного Суду і ставлять під загрозу незалежність судової влади та верховенство права в країні.

У звіті повідомляється, що в окупованому Криму "РФ як і раніше обмежувала свободу мирних зібрань", а також задокументовано факти катувань і жорстокого поводження з боку ФСБ та порушення права на справедливий судовий розгляд.

У доповіді наголошується, що на переважній більшості зборів "правоохоронні органи забезпечили належних заходів безпеки", а також "стали рідше відбуватися напади на опозиційну політичну партію "Партія Шарія".

УВКПЛ назвав закриття телеканалів нардепа Тараса Козака через санкції таким, що "не відповідають міжнародним стандартам про право на свободу вираження поглядів".

ООН задокументувала шість випадків дискримінації, насильства та прояви нетерпимості стосовно осіб, що належать до груп меншин.