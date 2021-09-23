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Пытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Четверг, 23 сентября 2021, 23:35
Пытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало отчет Украине, в котором зафиксировали увеличение нарушений "тишины" на Донбассе, по сравнению с предыдущим периодом, а также возросло количество жертв среди мирного населения на 51%.

Источник: отчет ООН с 1 февраля по 31 июля

Дословно: "В течение рассматриваемого периода количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта значительно увеличилось по сравнению с предыдущим полугодием, что привело к росту числа жертв среди гражданского населения и случаев повреждения гражданских объектов.

УВКПЧ зафиксировало 62 жертвы среди гражданского населения, имевшие место в отчетном периоде: 15 погибших (11 мужчин, три мальчика и одна девочка) и 47 раненых (30 мужчин, 13 женщин, три мальчика и одна девочка), что на 51 процент больше по сравнению с предыдущим полугодием".

Детали: Также сообщается, что УВКПЧ обеспокоено конституционным кризисом, вызванным отстранением от должности, увольнением и уголовным преследованием двух судей Конституционного Суда и ставящим под угрозу независимость судебной власти и верховенство права в стране.

В отчете сообщается, что в оккупированном Крыму "РФ по-прежнему ограничивала свободу мирных собраний", а также задокументированы факты пыток и жестокого обращения со стороны ФСБ и нарушения права на справедливое судебное разбирательство.

В докладе отмечается, что на подавляющем большинстве собраний "правоохранительные органы обеспечили надлежащие меры безопасности", а также "стали реже происходить нападения на оппозиционную политическую партию "Партия Шария".

УВКПЧ назвал закрытие телеканалов нардепа Тараса Козака из-за санкций таким, что "не отвечают международным стандартам о праве на свободу выражения мнений".

ООН задокументировала шесть случаев дискриминации, насилия и проявления нетерпимости в отношении лиц, принадлежащих к группам меньшинств.

 

Украинская правда

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Темы: ООНКрымДонбассправа человека
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