Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США

П'ятниця, 24 вересня 2021, 01:27

П'ять осіб було поранено в результаті перестрілки на військовій базі Форт-Мід на північ від Вашингтона (США).

Джерело: менеджер з надзвичайних ситуацій в оперативному центрі бази Джеффрі МакКлендон в AFP

Деталі: Джеффрі МакКлендон сказав, "у нас був активний стрілок о 9:46". За його словами, нападника затримали, а стан поранених наразі неясний.

Водночас, акаунт Fort Meade у Twitter поширив повідомлення, що "повідомлення про активну стрільбі в Форт-Мід не відповідає дійсності. Регулярно проводяться заплановані навчання із забезпечення безпеки, але фактичних інцидентів не відбулося".

Теми: надзвичайна подіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна – 3-тя в Європі за поширенням COVID-19

Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ

"Злочинець був не один" – МВС про замах на Шефіра

відеоЗеленський посилив кортеж, поліція переходить на особливий режим роботи

ТСК щодо "вагнерівців" заслухала Бурбу, але не у Раді

Глава "Венеційки" подзвонив Зеленському – просить остаточний текст антиолігархічного закону

Усі новини...
надзвичайна подія
Лікарі повідомили про стан пораненого водія Шефіра
У кафе Харкова застрелився підприємець
П'яний водій тікав від патрульних і протаранив їхнє авто: троє травмованих
Останні новини
07:23
Біля Світлодарська окупанти вели прицільний обстріл позицій ЗСУ
07:06
Під час карантину вчителям не урізатимуть зарплати – Шкарлет
06:38
Україна – 3-тя в Європі за поширенням COVID-19
05:45
Перший повністю комерційний екіпаж вирушить на МКС у лютому
04:47
Грузія має намір у 2024 році подати заявку на вступ у ЄС
03:50
ТСК передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців – Безугла
02:57
57 мільйонів збитків: проти ексдиректорки УКФ порушили кримінальне провадження
02:06
Закон повинен бути спрямований на дії, а не на людей – посол Канади про деолігархізацію
01:38
Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ
01:22
"Дуже багато помилок" – Разумков щодо ухвалення закону про олігархів
Усі новини...