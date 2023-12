П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США

П'ять осіб було поранено в результаті перестрілки на військовій базі Форт-Мід на північ від Вашингтона (США).

Джерело: менеджер з надзвичайних ситуацій в оперативному центрі бази Джеффрі МакКлендон в AFP

Деталі: Джеффрі МакКлендон сказав, "у нас був активний стрілок о 9:46". За його словами, нападника затримали, а стан поранених наразі неясний.

Водночас, акаунт Fort Meade у Twitter поширив повідомлення, що "повідомлення про активну стрільбі в Форт-Мід не відповідає дійсності. Регулярно проводяться заплановані навчання із забезпечення безпеки, але фактичних інцидентів не відбулося".

Reports of an active shooter situation at Ft. Meade are not true. There is a regularly-planned security exercise underway, but no actual incidents have occurred. For more information, please contact Ft. Meade Army Garrison.