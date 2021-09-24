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Пять человек пострадали в стрельбе на военной базе в США

Пятница, 24 сентября 2021, 01:27
Пять человек пострадали в стрельбе на военной базе в США

Пять человек были ранены в результате перестрелки на военной базе Форт-Мид к северу от Вашингтона (США).

Источник: менеджер по чрезвычайным ситуациям в оперативном центре базы Джеффри МакКлендон в AFP

Детали: Джеффри МакКлендон сказал, "у нас был активный стрелок в 9:46". По его словам, нападающего задержали, а состояние раненых пока неясно.

В то же время, аккаунт Fort Meade в Twitter распространил сообщение, что "сообщение об активной стрельбе в Форт-Мид не соответствует действительности. Регулярно проводятся запланированные учения по обеспечению безопасности, но фактических инцидентов не произошло".

Темы: чрезвычайное происшествиеСША
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