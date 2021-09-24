Пять человек пострадали в стрельбе на военной базе в США
Пять человек были ранены в результате перестрелки на военной базе Форт-Мид к северу от Вашингтона (США).
Источник: менеджер по чрезвычайным ситуациям в оперативном центре базы Джеффри МакКлендон в AFP
Детали: Джеффри МакКлендон сказал, "у нас был активный стрелок в 9:46". По его словам, нападающего задержали, а состояние раненых пока неясно.
В то же время, аккаунт Fort Meade в Twitter распространил сообщение, что "сообщение об активной стрельбе в Форт-Мид не соответствует действительности. Регулярно проводятся запланированные учения по обеспечению безопасности, но фактических инцидентов не произошло".
Reports of an active shooter situation at Ft. Meade are not true. There is a regularly-planned security exercise underway, but no actual incidents have occurred. For more information, please contact Ft. Meade Army Garrison.— NSA/CSS (@NSAGov) September 23, 2021