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Португалія  зніме більшість з решти карантинних обмежень

П'ятниця, 24 вересня 2021, 02:24

Португалія  зніме більшість з решти обмежень через COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр країни Антоніо Коста, якого цитує Reuters

Пряма мова Кости: "Окільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникнуть, ми збираємося вступити в фазу, в якій відповідальність лежить на всіх.

Ми не повинні забувати, що пандемія ще не закінчилася".

Деталі: Серед небагатьох заходів, які залишаються чинними, є обов'язкове носіння масок в громадському транспорті, на великих заходах, в будинках для людей похилого віку, лікарнях, торгових центрах і гіпермаркетах. Минулого тижня маски перестали бути обов'язковими на відкритому повітрі.

Нічні клуби і бари будуть знову відкриті після закриття з березня 2020 року. Однак, клієнтам необхідно буде пред'явити цифровий сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19. За словами Кости, цифрові сертифікати або негативні тести більше не будуть обов'язковими в готелях і спортзалах, але, як і раніше, будуть вимагатися для подорожей повітрям або морем,  для відвідування великих культурних або спортивних заходів.

З 1 жовтня більше не буде обмежень на кількість людей, яким дозволено сидіти разом в ресторанах і кафе, а також відвідувати культурні заходи, весілля і хрестини.

Нагадаємо: В Португалії наразі повністю вакциновані понад 8,5 млн осіб, або 84,4% населення.

Теми: Португаліякоронавірус


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