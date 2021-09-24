Португалія  зніме більшість з решти карантинних обмежень

Португалія зніме більшість з решти обмежень через COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр країни Антоніо Коста, якого цитує Reuters

Пряма мова Кости: "Окільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникнуть, ми збираємося вступити в фазу, в якій відповідальність лежить на всіх.

Ми не повинні забувати, що пандемія ще не закінчилася".

Деталі: Серед небагатьох заходів, які залишаються чинними, є обов'язкове носіння масок в громадському транспорті, на великих заходах, в будинках для людей похилого віку, лікарнях, торгових центрах і гіпермаркетах. Минулого тижня маски перестали бути обов'язковими на відкритому повітрі.

Нічні клуби і бари будуть знову відкриті після закриття з березня 2020 року. Однак, клієнтам необхідно буде пред'явити цифровий сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19. За словами Кости, цифрові сертифікати або негативні тести більше не будуть обов'язковими в готелях і спортзалах, але, як і раніше, будуть вимагатися для подорожей повітрям або морем, для відвідування великих культурних або спортивних заходів.

З 1 жовтня більше не буде обмежень на кількість людей, яким дозволено сидіти разом в ресторанах і кафе, а також відвідувати культурні заходи, весілля і хрестини.

Нагадаємо: В Португалії наразі повністю вакциновані понад 8,5 млн осіб, або 84,4% населення.