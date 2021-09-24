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Португалия снимет большинство из оставшихся карантинных ограничений

Пятница, 24 сентября 2021, 02:24

Португалия снимет большинство из оставшихся ограничений из-за COVID-19.

Источник: премьер-министр страны Антонио Коста, которого цитирует Reuters

Прямая речь Косты: "Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезнут, мы собираемся вступить в фазу, в которой ответственность лежит на всех.

Мы не должны забывать, что пандемия еще не закончилась".

Детали: Среди немногих мер, которые остаются в силе, есть обязательное ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах. На прошлой неделе маски перестали быть обязательными на открытом воздухе.

Ночные клубы и бары будут вновь открыты после закрытия с марта 2020 года. Однако, клиентам необходимо будет предъявить цифровой сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. По словам Косты, цифровые сертификаты или отрицательные тесты больше не будут обязательными в отелях и спортзалах, но, как и раньше, будут требоваться для путешествий по воздуху или морю, для посещения крупных культурных или спортивных мероприятий.

С 1 октября больше не будет ограничений на количество людей, которым разрешено сидеть вместе в ресторанах и кафе, а также посещать культурные мероприятия, свадьбы и крестины.

Напомним: В Португалии пока полностью вакцинированы более 8,5 млн человек, или 84,4% населения.

Темы: Португалиякоронавирус


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