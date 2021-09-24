США: Нема ознак, що Іран повертається до переговорів щодо ядерної угоди
США заявили, що Іран не натякнув на те, що він хоче повернутися до переговорів із відновлення ядерної угоди, що зайшли в глухий кут.
Джерело: високопоставлений американський чиновник на брифінгу, якого цитує AFP
Пряма мова: "Наразі, звичайно, немає ніяких ознак, позитивних ознак того, що Іран готовий повернутися... і спробувати закрити проблеми, що залишилися. У нас немає прямої взаємодії з іранцями, тому нам складно оцінити рівень оптимізму і песимізму".
Деталі: За словами чиновника, у Вашингтона немає прямої взаємодії з іранцями, тому "складно оцінити рівень оптимізму і песимізму". Як зазначається, в США "не чули нічого побічно про дату або про наміри Ірану продовжити роботу, розпочату в Відні, і спробувати закрити прогалини".
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Передісторія:
- Іранська ядерна угода була підписанау 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
- Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
- Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
- За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.