США: Нема ознак, що Іран повертається до переговорів щодо ядерної угоди

США заявили, що Іран не натякнув на те, що він хоче повернутися до переговорів із відновлення ядерної угоди, що зайшли в глухий кут.

Джерело: високопоставлений американський чиновник на брифінгу, якого цитує AFP

Пряма мова: "Наразі, звичайно, немає ніяких ознак, позитивних ознак того, що Іран готовий повернутися... і спробувати закрити проблеми, що залишилися. У нас немає прямої взаємодії з іранцями, тому нам складно оцінити рівень оптимізму і песимізму".

Деталі: За словами чиновника, у Вашингтона немає прямої взаємодії з іранцями, тому "складно оцінити рівень оптимізму і песимізму". Як зазначається, в США "не чули нічого побічно про дату або про наміри Ірану продовжити роботу, розпочату в Відні, і спробувати закрити прогалини".

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