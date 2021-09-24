США: Нет признаков, что Иран возвращается к переговорам по ядерной сделке
США заявили, что Иран не намекнул на то, что он хочет вернуться к переговорам по восстановлению ядерной сделки, которые зашли в тупик.
Источник: высокопоставленный американский чиновник на брифинге, которого цитирует AFP
Прямая речь: "Сейчас, конечно, нет никаких признаков, положительных признаков того, что Иран готов вернуться... и попробовать закрыть оставшиеся проблемы".
Детали: По словам чиновника, у Вашингтона нет прямого взаимодействия с иранцами, поэтому "сложно оценить уровень оптимизма и пессимизма". Как отмечается, в США "не слышали ничего косвенно о дате или о намерениях Ирана продолжить работу, начатую в Вене, и попытаться закрыть пробелы".
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Предыстория:
- Иранское ядерное соглашение было подписанов 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
- Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
- Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
- При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.