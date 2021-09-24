США: Нет признаков, что Иран возвращается к переговорам по ядерной сделке

США заявили, что Иран не намекнул на то, что он хочет вернуться к переговорам по восстановлению ядерной сделки, которые зашли в тупик.

Источник: высокопоставленный американский чиновник на брифинге, которого цитирует AFP

Прямая речь: "Сейчас, конечно, нет никаких признаков, положительных признаков того, что Иран готов вернуться... и попробовать закрыть оставшиеся проблемы".

Детали: По словам чиновника, у Вашингтона нет прямого взаимодействия с иранцами, поэтому "сложно оценить уровень оптимизма и пессимизма". Как отмечается, в США "не слышали ничего косвенно о дате или о намерениях Ирана продолжить работу, начатую в Вене, и попытаться закрыть пробелы".

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