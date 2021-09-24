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COVID в Україні: 9 тисяч хворих і 140 померлих за добу, Київ – не в п’ятірці 

П'ятниця, 24 вересня 2021, 08:17
Динаміка епідемії, дашборд УП

За добу 23 вересня в Україні зафіксували 9 058 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 140 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 060 осіб, одужали 2 415 осіб.

Джерело: Міністерство  охорони здоров'я  

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Серед 9 тисяч хворих 849 дітей та 137 медпрацівників.

Протестовано за добу: методом ПЛР – 40 578 осіб, методом ІФА – 10 574 особи, експрес-тестами – 31 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 379 483 осіб, з них 2 240 388 осіб одужали, а 55 424 особи померли.

Нагадаємо: 22 вересня у світі виявили 512 797 нових випадків COVID-19. Україна з 7 866  випадками була на 14 місці в світі, в Європі на 4-му.

8 619 осіб у світі за добу померли. За цим показником Україна на 14 місці в світі і на третьому – в Європі. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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