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COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке

Пятница, 24 сентября 2021, 08:17
Динамика эпидемии, дашборд УП

За сутки 23 сентября в Украине зафиксировали 9 058 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 140 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 060 человек, выздоровели 2 415 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Среди 9 тысяч больных 849 детей и 137 медработников.

Протестировано за сутки: методом ПЦР – 40 578 человек, методом ИФА – 10 574 лица, экспресс-тестами – 31 029 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 379 483 человек, из них 2 240 388 человек выздоровели, а 55 424 человека умерли.

Напомним: 22 сентября в  мире обнаружили 512 797 новых случаев COVID-19. Украина с 7866 случаями на 14 месте в мире, в Европе на 4-м.

8619 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 14 месте в мире и на третьем - в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав


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