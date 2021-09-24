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Палата представників США схвалила санкції проти 35 росіян, у списку прем'єр РФ і пропагандисти

П'ятниця, 24 вересня 2021, 08:24

Палата представників Конгресу США затвердила оборонний бюджет на 2022 рік у сумі $768 млрд, що передбачає санкції проти суверенного боргу Росії, а також російських чиновників і пропагандистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

У документ була включена поправка, яка передбачає заборону на покупку або продаж американськими інвесторами нових випусків російських облігацій на вторинному ринку. Під заборону потрапили облігації в будь-якій валюті, випущені Центробанком Росії, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством РФ, з терміном погашення від 14 днів.

Також в бюджет увійшла поправка, яка рекомендує адміністрації президента США розглянути запровадження санкцій щодо 35 росіян.

У список увійшли прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін, прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, бізнесмени Роман Абрамович і Алішер Усманов, а також головний редактор кремлівського телеканалу RT Маргаріта Сімоньян і телеведучий Владімір Соловйов.

Оборонний бюджет також передбачає нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Зміни зобов'язують президента США ввести санкції проти всіх осіб і компаній, причетних до діяльності і будівництва "Північного потоку-2". Поправка не дозволяє звільняти від санкцій під різними приводами, наприклад, в інтересах нацбезпеки. Саме такий механізм Білий дім використовував недавно.

Також документ пропонує посилити співпрацю з титановою промисловістю України замість використання ресурсів з Китаю і Росії, від яких зараз залежні США.

Законопроєкт все ще потребує затвердження в Сенаті і підпису президента Джо Байдена, щоб стати законом.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

Теми: санкціїСШАРосіяпропагандаборг
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