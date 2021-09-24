Палата представителей США одобрила санкции против 35 россиян, в списке премьер РФ и пропагандисты

Палатой представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет на 2022 год в сумме $768 млрд, предусматривающий санкции против суверенного долга России, а также российских чиновников и пропагандистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

В документ была включена поправка, предусматривающая запрет на покупку или продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке. Под запрет попали облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ, со сроком погашения от 14 дней.

Также в бюджет вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян.

В список вошли премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор кремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Оборонный бюджет также предусматривает новые санкции против газопровода "Северный поток-2". Изменения обязывают президента США ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству "Северного потока-2". Поправка не позволяет освобождать от санкций под различными предлогами, например, в интересах нацбезопасности. Именно такой механизм Белый дом использовал недавно.

Также документ предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы США.

Законопроект все еще нуждается в утверждении в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом.

Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.