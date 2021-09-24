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Понад 153 тисячі українців щепилися проти коронавірусу в четвер

П'ятниця, 24 вересня 2021, 09:01
kyivcity.gov.ua

153 628 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні 23 вересня: першу дозу вакцини отримали 96 986 людей, другу дозу – 56 642 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цей четвер для імунізації населення працювали 993 мобільні бригади,3 057 пунктів щеплення та 349 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 624 028 людей, з них одну дозу вакцини отримали 6 624 026 людей, повністю імунізовані – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 11 979 985 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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