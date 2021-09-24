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Более 153 тысяч украинцев привились против коронавируса в четверг

Пятница, 24 сентября 2021, 09:01
kyivcity.gov.ua

153 628 людей вакцинировали против COVID-19 в Украине 23 сентября: первую дозу вакцины получили 96 986 человек, вторую дозу – 56 642 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот четверг для иммунизации населения работали 993 мобильные бригады, 3 057 прививочных пунктов и 349 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6 624 028 человек, из них одну дозу вакцины получили 6 624 026 человек полностью иммунизированы – 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 11 979 985 прививок.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019


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