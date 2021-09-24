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Кандидат у канцлери Німеччини: "Північний потік-2" треба запустити, але врахувати інтереси України

П'ятниця, 24 вересня 2021, 09:09
Кандидат у канцлери Німеччини: Північний потік-2 треба запустити, але врахувати інтереси України
Фото з Twitter ЄП

Кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет вважає, що газопровід "Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію, але при цьому повинні враховуватися інтереси України.

Про це Лашет заявив в ході останніх передвиборних дебатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Так, нам потрібен цей економічний проєкт, тому що, якщо ми зупинимо інші види енергії, нам знадобиться газ", – сказав Лашет.

"Але для мене важливо те, щоб уряд дотримувався визначеної раніше позиції, а саме, що Україна як транзитна країна в результаті не постраждає. Якщо Росія порушить цю домовленість, угода буде негайно зупинена", – додав він.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

Читайте також колонку Олени Зеркаль щодо ситуації довкола "Північного потоку-2" і поставок газу: Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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