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Кандидат в канцлеры Германии: "Северный поток-2" надо запустить, но учесть интересы Украины

Пятница, 24 сентября 2021, 09:09
Кандидат в канцлеры Германии: Северный поток-2 надо запустить, но учесть интересы Украины
Фото с Twitter ЕП

Кандидат в канцлеры Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток-2" необходимо ввести в эксплуатацию, но при этом должны учитываться интересы Украины.

Об этом Лашет заявил в ходе последних предвыборных дебатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

 "Да, нам нужен этот экономический проект, потому что, если мы остановим другие виды энергии, нам понадобится газ", – сказал Лашет.

"Но для меня важно то, чтобы правительство придерживалось определенной ранее позиции, а именно, что Украина как транзитная страна в результате не пострадает. Если Россия нарушит это соглашение, сделка будет немедленно остановлена", – добавил он.

Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Читайте также колонку Елены Зеркаль по ситуации вокруг "Северного потока-2" и поставок газа Газовый шантаж Путина: серьезно, однако Украина имеет шансы на победу

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Темы: ГерманияСеверный поток-2
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