На Ельбрусі під час сходження загинули 5 російських альпіністів

П'ятеро альпіністів загинули під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії, 14 людей вдалося врятувати.

Джерело: Головне управління МНС Росії по Кабардино-Балкарській республіці в Facebook, ТАСС, Слідком РФ по Кабардино-Балканській республіці

Дослівно ГУ МНС: "Під час пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, 5 осіб загинуло".

Деталі: Група альпіністів з 23 осіб попросила про допомогу через погіршення погодних умов о 17:10 23 вересня. За попередньою інформацією, в однієї людини з групи була травма ноги. О 19:30 почалася пошуково-рятувальна операція.

Рятувальники працювали в складних умовах – був темний час доби, пориви вітру досягали 40-70 м/с, йшов сильний мокрий сніг, температура повітря становила до -20°C, а видимість була не більше 1 метра.

Але о 2:45 24 вересня рятувальна операція закінчилася.

Спочатку в МНС заявили, що гід, який супроводжував альпіністів на Ельбрусі, покинув групу і пішов вниз. Рятувальники нібито зустріли його по дорозі.

Але організатор сходження Денис Алімов заявив ТАСС, що групу супроводжували чотири альпіністи-професіонали, які робили все можливе для надання допомоги туристам.

За його словами, близько 10 ранку альпіністи вийшли на плато вище сідловини Ельбрусу, після чого одній дівчині стало зле. Тому було прийнято рішення, що один з гідів і дівчина будуть спускатися на сідловину, щоб скинути висоту, а інша група пішла до вершини.

Гід, який допомагав спуститися дівчині, розповів, що через пів години після того, як вони розійшлися з групою, різко погіршилася погода, дівчині стало гірше, вона втратила свідомість і протягом години померла на руках у гіда.

За словами Алімова, гід зафіксував її біля стежки, прочекав групу до 15:00, а коли група не спустилася, зв'язався з табором, почав сам спускатися на ратраці і подзвонив в МНС.

Він також розповів, що під час спуску решти групи один з учасників сходження зламав ногу. Погода в цей час ще погіршилася. За словами Алімова, все це і призвело до подальшої трагедії.

Організатор сходження додав, що говорив з лідером групи, і той розповів, що в якийсь час вирішили розділити групу на три частини – на тих, хто йде швидше, і тих, хто повільніше.

Під час спуску в одній з груп померли ще двоє людей.

Алімов вважає, що рішення розділитися було вірним, інакше жертв могло бути більше.

За його словами, гіди, які супроводжували групу, отримали сильні обмороження і травми, один "практично осліп, його сильно посікло снігом".

За даними МНС, серед загиблих чотири жінки і один чоловік – усі вони померли від переохолодження.

Слідче управління Слідкому РФ по Кабардино-Балкарській Республіці повідомило, що усі туристи – жителі різних регіонів Росії.

Спочатку піднятися на Ельбрус планували 23 людини, але на першому етапі сходження кілька людей відмовилися від подальшого підйому і попрямували вниз. А решта 19 людей, незважаючи на складні погодні умови, продовжили підйом.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч.3 ст.238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживача, що призвели до смерті двох і більше осіб).