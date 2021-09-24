На Эльбрусе во время восхождения погибли 5 российских альпинистов

Пятеро альпинистов погибли во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, 14 человек удалось спасти.

Источник: Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике в Facebook, ТАСС, Следком РФ по Кабардино-Балканской республике

Дословно ГУ МЧС: "В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибло".

Детали: Группа альпинистов из 23 человек попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий в 17:10 23 сентября. По предварительной информации, у одного человека из группы была травма ноги.

В 19:30 началась поисково-спасательная операция.

Спасатели работали в сложнейших условиях – было темное время суток, порывы ветра достигали 40-70 м/с, шел сильный мокрый снег, температура воздуха составляла до -20°C, а видимость была не более 1 метра.

Но в 2:45 24 сентября спасательная операция закончилась.

Сначала в МЧС заявили, что сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу и ушел вниз. Спасатели якобы встретили его по дороге.

Но организатор восхождения Денис Алимов заявил ТАСС, что группу сопровождали четыре альпиниста-профессионала, которые делали все возможное для оказания помощи туристам.

По его словам, около 10 утра альпинисты вышли на плато выше седловины Эльбруса, после чего одной девушке стало плохо. Поэтому было принято решение, что один из гидов и девушка будут спускаться на седловину, чтобы сбросить высоту, а остальная группа пошла к вершине.

Гид, который помогал спуститься девушке, рассказал, что через полчаса после того, как они расстались с группой, резко ухудшилась погода, девушке стало хуже, она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида.

По словам Алимова, гид зафиксировал ее возле тропы, прождал группу до 15:00, а когда группа не спустилась, связался с лагерем, сам начал спускаться на ратраке и позвонил в МЧС.

Он также рассказал, что во время спуска остальной группы один из участников восхождения сломал ногу. Погода в это время еще ухудшилась. По словам Алимова, все это и привело к дальнейшей трагедии.

Организатор восхождения добавил, что говорил с лидером группы, и тот рассказал, что в какое-то время приняли решение разделить группу на три взвода – на тех, кто идет быстрее, и тех, кто медленнее.

Во время спуска в одной из групп умерли еще два человека.

Алимов считает, что решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше.

По его словам, гиды, сопровождавшие группу, получили сильные обморожения и травмы, один "практически ослеп, его сильно посекло снегом".

По данным МЧС, среди погибших четыре женщины и один мужчина – все они умерли от переохлаждения.

Следственное управление Следкома РФ по Кабардино-Балкарской Республике сообщило, что все туристы – жители разных регионов России.

Сначала подняться на Эльбрус планировали 23 человека, но на первом этапе восхождения несколько человек отказались от дальнейшего подъема и направились вниз. А оставшиеся 19 человек, несмотря на усложняющиеся погодные условия, продолжили подъем.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).