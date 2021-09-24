Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль розповів, як влада готується давати раду новій хвилі коронавірусу

П'ятниця, 24 вересня 2021, 10:44
Шмигаль розповів, як влада готується давати раду новій хвилі коронавірусу
Денис Шмигаль, фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я готує близько 90 тисяч ліжок у лікарнях для COVID-хворих, неінфекційні лікарні будуть задіювати у три етапи залежно від епідемічної ситуації. 

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у виступі з трибуни Верховної Ради на годині запитань до уряду

Пряма мова: "Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему (до погіршення епідситуації – ред.). Маємо три хвилі медзакладів – близько 90 тисяч ліжкомісць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень – це більше 35 тисяч ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем. 

Маємо напрацьовані та ефективні протоколи лікування, а також інноваційні ліки для хворих на COVID-19". 

Деталі: Шмигаль наголосив, що в Україні щодня зростає кількість тих, хто захворів і потрапив у лікарню, і більше 98% госпіталізованих – не вакциновані.

Однак він не уточнив, скільки вільних місць залишається зараз у лікарнях для хворих із важкими проявами коронавірусу. 

Прем'єр наголосив, що вакцинація – це єдиний шлях до подолання епідемії.

В Україні вже щеплено 6,5 млн осіб, повністю вакциновані понад 5,3 млн осіб, загалом проведено майже 12 млн щеплень.

"У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини "Файзер". Окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження і забезпечення холодового ланцюга", – сказав голова уряду.. 

Зараз в Україні зберігається понад 10 млн доз вакцин. І це чотири найкращі типи вакцин, сказав Шмигаль.  

Тож прем'єр закликав усіх громадян і нардепів зокрема вакцинуватися проти коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Олена Рощенко, УП
Теми: епідеміяCovid-2019коронавірусШмигаль медицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
епідемія
Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив
Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ
Епідемія пташиного грипу у Європі за останній рік стала найгіршою з відомих
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: