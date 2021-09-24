Шмигаль розповів, як влада готується давати раду новій хвилі коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я готує близько 90 тисяч ліжок у лікарнях для COVID-хворих, неінфекційні лікарні будуть задіювати у три етапи залежно від епідемічної ситуації.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у виступі з трибуни Верховної Ради на годині запитань до уряду

Пряма мова: "Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему (до погіршення епідситуації – ред.). Маємо три хвилі медзакладів – близько 90 тисяч ліжкомісць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень – це більше 35 тисяч ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем.

Маємо напрацьовані та ефективні протоколи лікування, а також інноваційні ліки для хворих на COVID-19".

Деталі: Шмигаль наголосив, що в Україні щодня зростає кількість тих, хто захворів і потрапив у лікарню, і більше 98% госпіталізованих – не вакциновані.

Однак він не уточнив, скільки вільних місць залишається зараз у лікарнях для хворих із важкими проявами коронавірусу.

Прем'єр наголосив, що вакцинація – це єдиний шлях до подолання епідемії.

В Україні вже щеплено 6,5 млн осіб, повністю вакциновані понад 5,3 млн осіб, загалом проведено майже 12 млн щеплень.

"У найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини "Файзер". Окрім того, маємо налагоджену інфраструктуру для її розповсюдження і забезпечення холодового ланцюга", – сказав голова уряду..

Зараз в Україні зберігається понад 10 млн доз вакцин. І це чотири найкращі типи вакцин, сказав Шмигаль.

Тож прем'єр закликав усіх громадян і нардепів зокрема вакцинуватися проти коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП