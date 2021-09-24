Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль рассказал, как власти готовятся справляться с новой волной коронавируса

Пятница, 24 сентября 2021, 10:44
Шмыгаль рассказал, как власти готовятся справляться с новой волной коронавируса
Денис Шмыгаль, фото из открытых источников

Министерство здравоохранения готовит порядка 90 тысяч коек в больницах для COVID-больных, неинфекционные больницы будут задействовать в три этапа в зависимости от эпидемической ситуации.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в выступлении с трибуны Верховной Рады на часе вопросов к правительству

Прямая речь: "Мы активно готовим больницы и нашу медицинскую систему (к ухудшению эпидситуации – ред.). Есть три волны медучреждений – порядка 90 тысяч койкомест для больных коронавирусом. Первая волна больниц – это больше 35 тысяч коек, которые практически на 100% обеспечены кислородом.

Есть наработанные и эффективные протоколы лечения, а также инновационные лекарства для больных COVID-19".

Детали: Шмыгаль отметил, что в Украине ежедневно растет количество тех, кто заболел и попал в больницу, и более 98% госпитализированных – не вакцинированные.

Однако он не уточнил, сколько свободных мест остается сейчас в больницах для больных с тяжелыми проявлениями коронавируса.

Премьер подчеркнул, что вакцинация – это единственный путь к преодолению эпидемии.

В Украине уже привито 6,5 млн человек, полностью вакцинированы более 5,3 млн человек, всего проведено почти 12 млн прививок.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины "Файзер". Кроме того, имеем отлаженную инфраструктуру для ее распространения и обеспечения холодовой цепи", – сказал глава правительства.

Сейчас в Украине хранится более 10 млн доз вакцин. И это четыре лучших типа вакцин, сказал Шмыгаль.

Поэтому премьер призвал всех граждан и нардепов в частности вакцинироваться против коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: эпидемияCovid-2019коронавирусШмыгальмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
эпидемия
Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
Эпидемия птичьего гриппа в Европе за последний год стала худшей из известных
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: