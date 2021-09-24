Шмыгаль рассказал, как власти готовятся справляться с новой волной коронавируса

Министерство здравоохранения готовит порядка 90 тысяч коек в больницах для COVID-больных, неинфекционные больницы будут задействовать в три этапа в зависимости от эпидемической ситуации.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в выступлении с трибуны Верховной Рады на часе вопросов к правительству

Прямая речь: "Мы активно готовим больницы и нашу медицинскую систему (к ухудшению эпидситуации – ред.). Есть три волны медучреждений – порядка 90 тысяч койкомест для больных коронавирусом. Первая волна больниц – это больше 35 тысяч коек, которые практически на 100% обеспечены кислородом.

Есть наработанные и эффективные протоколы лечения, а также инновационные лекарства для больных COVID-19".

Детали: Шмыгаль отметил, что в Украине ежедневно растет количество тех, кто заболел и попал в больницу, и более 98% госпитализированных – не вакцинированные.

Однако он не уточнил, сколько свободных мест остается сейчас в больницах для больных с тяжелыми проявлениями коронавируса.

Премьер подчеркнул, что вакцинация – это единственный путь к преодолению эпидемии.

В Украине уже привито 6,5 млн человек, полностью вакцинированы более 5,3 млн человек, всего проведено почти 12 млн прививок.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины "Файзер". Кроме того, имеем отлаженную инфраструктуру для ее распространения и обеспечения холодовой цепи", – сказал глава правительства.

Сейчас в Украине хранится более 10 млн доз вакцин. И это четыре лучших типа вакцин, сказал Шмыгаль.

Поэтому премьер призвал всех граждан и нардепов в частности вакцинироваться против коронавируса.

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