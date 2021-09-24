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Польща повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:01
Польща повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники повідомили про смерть одного з мігрантів у групі, яку вони затримали поруч з білоруським кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Зазначається, що прикордонники виявили і затримали групу нелегалів, громадян Іраку, за 500 метрів від лінії кордону в ніч на 24 вересня. Одному з мігрантів стало зле. "Попри заходи реанімації, проведені патрулем і далі командою "швидкої", чоловік помер", - йдеться у повідомленні. Ймовірною причиною називають серцевий напад. 

Ще в одного з мігрантів виявився позитивний тест на коронавірус, його госпіталізували. 

Також повідомляється, що в уряді розглядають продовження надзвичайного стану у прикордонних районах у зв'язку з напливом нелегалів ще на 60 днів. Початково його запровадили на 30 днів. 

Днями прикордонники повідомляли про зростання кількості спроб нелегального перетину кордону. За минулу добу зафіксували 271 таку спробу. Також повідомляють про затримання п'ятьох осіб, які вочевидь допомагали нелегалам перейти кордон.

Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть кількох мігрантів на білорусько-польському кордоні в трьох різних місцях. З польського боку знайшли мертвими трьох людей. Обставини з’ясовує прокуратура, попередньо причиною їхньої смерті вважають переохолодження. З білоруського боку знайшли мертвою одну жінку. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусь
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