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Польша сообщила о смерти еще одного мигранта на границе с Беларусью

Пятница, 24 сентября 2021, 12:01

Польские пограничники сообщили о смерти одного из мигрантов в группе, которую они задержали рядом с белорусской границей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что пограничники обнаружили и задержали группу нелегалов, граждан Ирака, в 500 метрах от линии границы в ночь на 24 сентября. Одному из мигрантов стало плохо. "Несмотря на меры реанимации, проведенные патрулем и дальше командой "скорой", мужчина скончался", - говорится в сообщении. Вероятной причиной называют сердечный приступ.

Еще у одного из мигрантов оказался положительный тест на коронавирус, его госпитализировали.

Также сообщается, что в правительстве рассматривают продолжение чрезвычайного положения в приграничных районах в связи с наплывом нелегалов еще на 60 дней. Изначально его ввели на 30 дней.

На днях пограничники сообщали о росте количества попыток нелегального пересечения границы. За минувшие сутки зафиксировали 271 такую ​​попытку. Также сообщается о задержании пятерых человек, которые явно помогали нелегалам перейти границу.

Напомним, ранее сообщалось о смерти нескольких мигрантов на белорусско-польской границе в трех разных местах. С польской стороны нашли мертвыми трех человек. Обстоятельства выясняет прокуратура, предварительно причиной их смерти считают переохлаждение. С белорусской стороны нашли мертвой одну женщину.

Темы: ПольшаБеларусь


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