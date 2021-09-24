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В окупованому Криму затримали колишнього "віцепрем'єра" Кабанова

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:23
В окупованому Криму затримали колишнього віцепрем'єра Кабанова
фото: окупаційний "портал республіки Крим"

Колишній так званий "віцепрем'єр Криму" Євген Кабанов, який залишив посаду в четвер, був затриманий того ж дня.

Джерело: батько колишнього "чиновника" Костянтин Кабанов у коментарі ТАСС, джерела РИА Новости та Интерфакс

Пряма мова батька Кабанова: "Підтверджую. Його затримали на 48 годин".

Деталі: Він уточнив, що затримання відбулося в четвер.

Раніше про затримання Кабанова з посиланням на джерела повідомили російські інформагентства РИА Новости та Интерфакс.

За даними РИА Новости, правоохоронці провели слідчі дії на робочих місцях відправлених у відставку "віцепрем'єра уряду" Кабанова і "міністра будівництва і архітектури" Михайла Храмова.

За даними джерела, Кабанова можуть звинуватити у перевищенні посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків, шахрайстві й корупції.

"Парламент Криму" в четвер погодив відставку Кабанова, яку прийняв глава окупаційної влади регіону Сергій Аксьонов. "Міністр будівництва і архітектури Криму" Михайло Храмов також подав у відставку 22 вересня.

Указ Аксьонова про відставку Кабанова опублікований на офіційному порталі "республіканської ради міністрів". У документах уточнюється, що чиновник залишив пост за власним бажанням.

Довідка: Аксьонов призначив Кабанова на посаду "заступника голови ради міністрів Криму" 27 листопада 2018 року. Серед питань, які курував "віцепрем'єр", були будівництво і реалізація федеральної цільової програми з розвитку Криму.

Кабанов з лютого 2016 року обіймав посаду "заступника голови комітету Державної ради Республіки Крим з майнових та земельних відносин". З 19 вересня 2014 року Кабанов - "депутат Державної ради Республіки Крим першого скликання".

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
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