В оккупированном Крыму задержали бывшего "вице-премьера" Кабанова

Бывший так называемый "вице-премьер Крыма" Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, был задержан в тот же день.

Источник: отец бывшего "чиновника" Константин Кабанов в комментарии ТАСС, источники РИА Новости и Интерфакс

Прямая речь отца Кабанова: "Подтверждаю. Его задержали на 48 часов".

Детали: Он уточнил, что задержание произошло в четверг.

Ранее о задержании Кабанова со ссылкой на источники сообщили российские информагентства РИА Новости и Интерфакс.

По данным РИА Новости, правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку "вице-премьера правительства" Кабанова и "министра строительства и архитектуры" Михаила Храмова.

По данным источника, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

"Парламент Крыма" в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава оккупационной власти региона Сергей Аксенов. "Министр строительства и архитектуры Крыма" Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября.

Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале "республиканского совета министров". В документах уточняется, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

Справка: Аксенов назначил Кабанова на должность "заместителя председателя совета министров Крыма" 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал "вице-премьер", были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.

Кабанов с февраля 2016 года занимал пост "заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям". С 19 сентября 2014 года Кабанов – "депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва".