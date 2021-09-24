Під Києвом на парковці згоріли 5 машин
П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:30
П’ять автомобілів згоріли на парковці житлового комплексу "Парадайс авеню" під Києвом уночі 24 вересня.
Джерело: ДСНС
Деталі: Повідомлення про пожежу у 4 авто навулиці Панорамній в с. Крюківщина Київської області надійшло о 2:10 24 вересня.
На місце виїхали рятувальники.
На момент їхнього прибуття на парковці горіли 5 легкових автомобілів.
Пожежу загасили о 3:19. Вогонь встиг знищити 4 авто повністю і ще одне – частково. Також пошкоджено лакофарбове покриття ще однієї машини.
Причини пожежі встановлюються.
Українська правда