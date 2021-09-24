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Під Києвом на парковці згоріли 5 машин

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:30
Під Києвом на парковці згоріли 5 машин
Фото ДСНС

П’ять автомобілів згоріли на парковці житлового комплексу "Парадайс авеню" під Києвом уночі 24 вересня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомлення про пожежу у 4 авто навулиці Панорамній в с. Крюківщина Київської області надійшло о 2:10 24 вересня.

На місце виїхали рятувальники.

На момент їхнього прибуття на парковці горіли 5 легкових автомобілів.

Пожежу загасили о 3:19. Вогонь встиг знищити 4 авто повністю і ще одне – частково. Також пошкоджено лакофарбове покриття ще однієї машини.

Причини пожежі встановлюються.

Українська правда

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Теми: пожежаКиївська область
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