Під Києвом на парковці згоріли 5 машин

П’ять автомобілів згоріли на парковці житлового комплексу "Парадайс авеню" під Києвом уночі 24 вересня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомлення про пожежу у 4 авто навулиці Панорамній в с. Крюківщина Київської області надійшло о 2:10 24 вересня.

На місце виїхали рятувальники.

На момент їхнього прибуття на парковці горіли 5 легкових автомобілів.

Пожежу загасили о 3:19. Вогонь встиг знищити 4 авто повністю і ще одне – частково. Також пошкоджено лакофарбове покриття ще однієї машини.

Причини пожежі встановлюються.