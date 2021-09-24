Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Під Києвом на парковці згоріли 5 машин

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:30
Фото ДСНС

П’ять автомобілів згоріли на парковці житлового комплексу "Парадайс авеню" під Києвом уночі 24 вересня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомлення про пожежу у 4 авто навулиці Панорамній в с. Крюківщина Київської області надійшло о 2:10 24 вересня.

На місце виїхали рятувальники.

На момент їхнього прибуття на парковці горіли 5 легкових автомобілів.

Пожежу загасили о 3:19. Вогонь встиг знищити 4 авто повністю і ще одне – частково. Також пошкоджено лакофарбове покриття ще однієї машини.

Причини пожежі встановлюються.

Українська правда
Теми: пожежаКиївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Венедіктова: Захист екскомандувача Повітряних сил затягує передачу до суду справи АН-26

Індикатори МОЗ: кількість "помаранчевих" областей зменшилася

Коронавірус: більше 8 тисяч нових випадків, 133 померлих

Україна – 3-тя в Європі за поширенням COVID-19

Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ

"Злочинець був не один" – МВС про замах на Шефіра

Усі новини...
пожежа
У столичному Гідропарку сталася пожежа, знайшли тіло людини
У центрі Львова горів будинок-пам'ятка, де розташована наукова бібліотека
В Іспанії на шостий день приборкали пожежу, що випалила майже 10 000 гектарів
Останні новини
12:47
У Німеччині вакцинували від коронавірусу понад 74% населення
12:46
Світовий банк запропонував підтримку модернізації ГТС за умови роботи з воднем
12:34
Карстовий провал на Буковині виявився складним: змінено схему руху поїздів
12:10
мапаДо 25°: у неділю погода порадує теплом
11:48
В Ісландії проходять парламентські вибори
11:37
Венедіктова: Захист екскомандувача Повітряних сил затягує передачу до суду справи АН-26
11:04
Brent подорожчала до рівня жовтня 2018
10:43
Індикатори МОЗ: кількість "помаранчевих" областей зменшилася
10:16
Увечері в Києві можуть закрити на вхід три станції метро
10:09
В ніч на 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнесу" можуть бути недоступними
Усі новини...