Под Киевом на парковке сгорели 5 машин
Пятница, 24 сентября 2021, 12:30
Пять автомобилей сгорели на парковке жилого комплекса "Парадайс авеню" под Киевом ночью 24 сентября.
Источник: ГСЧС
Детали: Сообщение о пожаре в 4 машинах на улице Панорамной в с. Крюковщина Киевской области поступило в 2:10 24 сентября.
На место выехали спасатели.
На момент их прибытия на парковке горели 5 легковых автомобилей.
Пожар потушили в 3:19. Огонь успел уничтожить 4 машины полностью и еще одну – частично. Также повреждено лакокрасочное покрытие еще одного автомобиля.
Причины пожара устанавливаются.
Украинская правда