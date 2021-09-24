Под Киевом на парковке сгорели 5 машин

Пять автомобилей сгорели на парковке жилого комплекса "Парадайс авеню" под Киевом ночью 24 сентября.

Источник: ГСЧС

Детали: Сообщение о пожаре в 4 машинах на улице Панорамной в с. Крюковщина Киевской области поступило в 2:10 24 сентября.

На место выехали спасатели.

На момент их прибытия на парковке горели 5 легковых автомобилей.

Пожар потушили в 3:19. Огонь успел уничтожить 4 машины полностью и еще одну – частично. Также повреждено лакокрасочное покрытие еще одного автомобиля.

Причины пожара устанавливаются.