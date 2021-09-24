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Молдованину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:33
Молдованину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто

Українські прикордонники заборонили громадянину Молдови в'їзд на територію України на три роки за те, що на його машині була георгіївська стрічка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Державної прикордонної служби України.

"На Вінниччині прикордонники  виявили у громадянина Молдови, який автомобілем прямував з України через пункт пропуску "Могилів-Подільський",  заборонену символіку – георгіївську (гвардійську) стрічку.  Іноземець стрічкою прикрасив передню панель автомобіля", - розповіли в ДПСУ.

По даному факту прикордонники також надіслали повідомлення співробітникам Національної поліції та СБУ.

За порушення законодавства України на іноземця склали протокол про адміністративне правопорушення та на три роки заборонили в’їзд  в Україну.

З 2017 року Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 173-3, якою встановлена відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

Теми: МолдоваУкраїнакордон
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