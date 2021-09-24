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Молдованину на три года запретили въезд в Украину за георгиевскую ленту на авто

Пятница, 24 сентября 2021, 12:33

Украинские пограничники запретили гражданину Молдовы въезд на территорию Украины на три года за то, что на его машине была георгиевская лента.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы, который на автомобиле следовал из Украины через пункт пропуска "Могилев-Подольский", имея запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля", - рассказали в ГПСУ.

По данному факту пограничники также прислали сообщение сотрудникам Национальной полиции и СБУ.

За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд в Украину.

С 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ​​ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Темы: МолдоваУкраинаграница


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