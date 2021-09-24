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Колишніх військових ЗСУ та СБУ запідозрили у катуванні за проукраїнські погляди

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:40

Двом колишнім військовослужбовцям ЗСУ та колишньому співробітнику СБУ Донеччини заочно повідомили про підозру у знущанні над полоненими у незаконній в’язниці у Донецькому телецентрі.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Двоє колишніх військовослужбовців ЗСУ та ексспівробітник СБУ, діючи на виконання завдань ватажків терористичної організації "ДНР", перебуваючи на посадах так званих "начальника Харцизького МРВ МДБ "ДНР", "співробітника відділу управління контррозвідки МДБ "ДНР" та "військового коменданта військової комендатури №12 м. Ясинувата "ДНР", у приміщенні однієї з незаконних в’язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі, з квітня 2014 року по травень 2015 року жорстоко поводились із захопленими громадянами за проукраїнські погляди".

Деталі: Бойовики застосовували до мирних мешканців тортури – систематично били руками і ногами.

Також вони довго утримували потерпілих в нелюдських умовах без належної меддопомоги і харчування.

Колишнім військовослужбовцям ЗСУ та колишньому співробітнику СБУ Донеччини заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб та участі у терористичній організації  (ч.1 ст.28, ч.1 ст.438 та ч.1 ст.258-3 ККУ).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

Українська правда

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Теми: ДонецькокупаціяДНРДонбас
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