Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывших военных ВСУ и СБУ заподозрили в пытках за проукраинские взгляды

Пятница, 24 сентября 2021, 12:40

Двум бывшим военнослужащим ВСУ и бывшему сотруднику СБУ Донецкой области заочно сообщили о подозрении из-за издевательства над пленными в незаконной тюрьме в Донецком телецентре.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Двое бывших военнослужащих ВСУ и бывший сотрудник СБУ, действуя во исполнение задач главарей террористической организации "ДНР", находясь на должностях так называемых "начальника Харцызского МРО МГБ "ДНР", "сотрудника отдела управления контрразведки МГБ "ДНР" и "военного коменданта военной комендатуры №12 г. Ясиноватая "ДНР", в помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре, с апреля 2014 по май 2015 года жестоко обращались с захваченными гражданами за проукраинские взгляды".

Детали: Боевики применяли к мирным жителям пытки - систематически избивали руками и ногами.

Также они долго удерживали пострадавших в нечеловеческих условиях без надлежащей медпомощи и питания.

Бывшим военнослужащим ВСУ и бывшему сотруднику СБУ Донецкой области заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном группой лиц и участии в террористической организации (ч.1 ст.28, ч.1 ст.438 и ч.1 ст.258-3 УК).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращении в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Украинская правда
Темы: ДонецкоккупацияДНРДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Донецк
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: