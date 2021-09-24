Бывших военных ВСУ и СБУ заподозрили в пытках за проукраинские взгляды

Двум бывшим военнослужащим ВСУ и бывшему сотруднику СБУ Донецкой области заочно сообщили о подозрении из-за издевательства над пленными в незаконной тюрьме в Донецком телецентре.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Двое бывших военнослужащих ВСУ и бывший сотрудник СБУ, действуя во исполнение задач главарей террористической организации "ДНР", находясь на должностях так называемых "начальника Харцызского МРО МГБ "ДНР", "сотрудника отдела управления контрразведки МГБ "ДНР" и "военного коменданта военной комендатуры №12 г. Ясиноватая "ДНР", в помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре, с апреля 2014 по май 2015 года жестоко обращались с захваченными гражданами за проукраинские взгляды".

Детали: Боевики применяли к мирным жителям пытки - систематически избивали руками и ногами.

Также они долго удерживали пострадавших в нечеловеческих условиях без надлежащей медпомощи и питания.

Бывшим военнослужащим ВСУ и бывшему сотруднику СБУ Донецкой области заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном группой лиц и участии в террористической организации (ч.1 ст.28, ч.1 ст.438 и ч.1 ст.258-3 УК).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращении в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.