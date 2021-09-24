"Слуги" мають два варіанти вирішення колізії в законі про олігархів

Виправити юридичну колізію в законі про олігархів, що виникла в зв'язку з підтриманням взаємовиключних поправок, можна виправити шляхом відхилення однієї з них або ж внесенням змін до документа після того, як він набуде чинності.

Джерело: керівник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Дійсно мова йде про помилку, яку зробив комітет, це наша спільна помилка, але ми це виправимо... або через статтю 131 регламенту або шляхом внесення змін до цього закону... Ми зараз проводимо консультації. Якщо ми не скористаємося процедурою 131-й статті, ляже на стіл (на підпис президенту) той, який є (текст законопроекту), а потім ми внесем зміни ... Закон через півроку набуде чинності, тому ніяких проблем з цим немає".

Деталі: Згідно зі статтею 131 регламенту, у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями спікер може внести на розгляд парламенту пропозиції щодо їх усунення.

Гетманцев вважає, що Разумков, як автор однієї з прийнятих поправок, може бути не згоден з наміром її відхилити.

Пряма мова: "Принциповою позицією комітету, партії влади, президента є те, що цим органом (формує реєстр олігархів) має бути Рада національної безпеки і оборони України. Таке наше політичне рішення, ми його запропонували і підтримаємо. Якщо Дмитро Олександрович (Разумков) знайде голоси під свою поправку, ми будемо підтримувати його поправку... Так чи інакше, ця обставина не є перешкодою для того, щоб закон набув чинності".

Додатково: Крім того, у відповідь на те, що Разумков подякував Раді за підтримку його поправки №398 до законопроекту про деолігархізації, Гетманцев сказав: "Я думаю, що у спікера завжди було класне почуття гумору. Я думаю, що це такий вишуканий тролінг".