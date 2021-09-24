В законі про олігархів виявили колізію: доведеться переголосовувати статтю

У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК, одну статтю його повинні переголосувати.

Джерело: глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Пряма мова: "Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судорожно виправляти!

100500 раз говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть.

Врахували одночасно три (396,398,406) правки, які суперечать одна одній".

Деталі: За словами Железняка, будуть переголосувати статтю 5 вищевказаного закону, про те, як олігарх визнається олігархом.

При цьому опозиційний нардеп використовує конструкцію "переголосовувати закон".

Що передувало: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламентарі підтримали його правку. Таким чином у законі враховані норми, що олігархом людину визнає РНБО, як це ініціював президент, а інша - що це робить НАЗК.

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