В законі про олігархів виявили колізію: доведеться переголосовувати статтю
У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК, одну статтю його повинні переголосувати.
Джерело: глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Пряма мова: "Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судорожно виправляти!
100500 раз говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть.
Врахували одночасно три (396,398,406) правки, які суперечать одна одній".
Деталі: За словами Железняка, будуть переголосувати статтю 5 вищевказаного закону, про те, як олігарх визнається олігархом.
При цьому опозиційний нардеп використовує конструкцію "переголосовувати закон".
Що передувало: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламентарі підтримали його правку. Таким чином у законі враховані норми, що олігархом людину визнає РНБО, як це ініціював президент, а інша - що це робить НАЗК.
Передісторія:
- 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.
- Спікера ВР Дмитра Разумкова не було на засіданні, оскільки він повторно захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що якби Разумков був на засіданні парламенту і виступав проти скороченого розгляду законопроєкту щодо олігархів, то це стало б точкою неповернення для стосунків фракції і Разумкова.