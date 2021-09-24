Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вихідних в Україні потеплішає, дощі відступлять

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:49
На вихідних в Україні потеплішає, дощі відступлять
фото Ельдара Сарахмана, УП

Помірно-тепла погода з ослабленням вітру і опадів очікується в Україні на вихідні.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу, 25 вересня, в південно-західних, вдень і в центральних областях без опадів, на решті території – невеликий дощ.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на заході окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі Чорного моря до 13°; вдень 11-16°, у західних і південних областях 15-20°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

 

У Києві – невеликий дощ; вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с; температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

У неділю, 26 вересня, вночі у північних і північно-східних, вдень у східних областях України невеликий дощ, на решті території без опадів.

 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° (у східних областях 5-10°), вдень 13-18°, на півдні країни та Закарпатті 18-23°.

У Києві 26 вересня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

24 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 14-19°, у Дніпрі в межах Києва 14°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: