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На вихідних в Україні потеплішає, дощі відступлять

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:49
фото Ельдара Сарахмана, УП

Помірно-тепла погода з ослабленням вітру і опадів очікується в Україні на вихідні.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу, 25 вересня, в південно-західних, вдень і в центральних областях без опадів, на решті території – невеликий дощ.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на заході окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі Чорного моря до 13°; вдень 11-16°, у західних і південних областях 15-20°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

 

У Києві – невеликий дощ; вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с; температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

У неділю, 26 вересня, вночі у північних і північно-східних, вдень у східних областях України невеликий дощ, на решті території без опадів.

 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° (у східних областях 5-10°), вдень 13-18°, на півдні країни та Закарпатті 18-23°.

У Києві 26 вересня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

24 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 14-19°, у Дніпрі в межах Києва 14°.

Теми: погода


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